Коронавирус на Ямале. Последние новости на 9 июля 2021 года: разворачивают дополнительные койки

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса, а вместе с ней и соблюдение специальных мер, которые позволят сдержать болезнь. Так, в крупных торговых центрах Надыма проверили соблюдение масочного режима. Оказалось, что все продавцы и покупатели весьма серьезно относятся к своему здоровью, поэтому носят средства индивидуальной защиты.

Тем не менее заболеваемость в округе остается на высоком уровне, поэтому власти вынуждено разворачивать дополнительный койки, всего подготовлено 580 мест. Наибольшее число свободных коек в крупных городах: Новом Уренгое - 170, Ноябрьске - 150 и Салехарде - 125. Накануне дополнительные места появились в Лабытнанги, Губкинском и Тарко-Сале, а также в Аксарке и Тазовском.

Ямальцев, привившихся «ЭпиВакКороной» начали проверять на уровень антител в крови. Тем самым медики хотят составить ясную картину формирования иммунитета от этого препарата. Анализ выполняется бесплатно для всех пациентов.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 101 человека, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 40 830 жителей. Госпитализированы с пневмонией и коронавирусом 538 ямальцев, 55 находятся в тяжелом состоянии, 23 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 5 707 452 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 775 летальных исходов, выздоровели 5 143 225 человек.