Фото: правительство ЯНАО

На Ямале разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. По сообщению правительства региона, всего подготовлено 580 мест. Наибольшее число свободных коек - в крупных городах: Новом Уренгое - 170, Ноябрьске - 150 и Салехарде - 125. Накануне дополнительные места появились в Лабытнанги Губкинском и Тарко-Сале, а также в Аксарке и Тазовском.

В департаменте здравоохранения ЯНАО отмечают, что по мере необходимости будут разворачиваться дополнительные мощности с сохранением резерва свободных коек на уровне 15%.

Также напоминаем, что со вчерашнего дня, 7июля, временно приостанавливается прием пациентов в стационары больниц Лабытнанги, Губкинского и Салехарда. Исключение составляют лица с болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, ревматологические больные и с онкологией.

Кроме того, приостанавливается работа дневных стационаров в больницах Нового Уренгоя, Губкинского, Лабытнанги и Салехарда.

Частично ограничены плановые приемы в поликлиниках Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма, включая профосмотры и диспансеризацию.