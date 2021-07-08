Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 июля 2021 года увеличилось на 101 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 101 человека. С начала периода количество заболевших достигло 40 830.

Из общего числа болеющих 538 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 55 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 436 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 337. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 89 заражений COVID-19, за весь период - 34 493.

Выздоровели за последние сутки 67 человек, с начала пандемии - 39 092.

За последние сутки в России выявлено 24 818 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 954 (11,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 5 707 452 случая в 85 регионах. Излечилась от коронавируса 21 336 человек, с начала пандемии - 5 143 255. Также за сутки зафиксировано 734 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 140 775 человек.