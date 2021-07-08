Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Ямальцев, привившихся «ЭпиВакКороной» начали проверять на уровень антител в крови. Тем самым медики хотят составить ясную картину формирования иммунитета от этого препарата, сообщили в Новоуренгойской ЦГБ.

- Согласно постановлению главного государственного врача округа, на 21 сутки после введения второго компонента вакцины нужно сдать кровь для оценки уровня антител. При отсутствии положительного результата исследование повторяется на 35-42 сутки, - рассказали в медучреждении.

Пробы будут отправляться в окружной Центр гигиены и эпидемиологии, где их исследуют специалисты учреждения.

Отметим, что анализ выполняется бесплатно для всех пациентов.