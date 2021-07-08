В крупных торговых центрах Надыма проверили соблюдение масочного режима

Фото: администрация Надыма и Надымского района

В Надыме продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщили в городской администрации. Сотрудники мэрии совместно с представителями правоохранительных органов и общественников посещают магазины и торговые центры, напоминая о необходимости носить маску.

Накануне проверка прошла в торговых комплексах «Северный гостиный двор» и «Продуктовый рынок».

- Нарушений не выявлено, всем предпринимателям вручены выписки из постановления губернатора Ямала для напоминания о действующих в округе ограничениях. Также во всех проверенных магазинах были средства индивидуальной защиты и антисептики, - рассказали в администрации.

Напоминаем, что продавцы вправе отказать покупателям в обслуживании, если они не носят маски, а покупатели, в свою очередь, могут сообщать о нарушениях в Роспотребнадзор.