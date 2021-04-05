На улицах Салехарда появляются новые теплые остановки

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается замена остановочных комплексов. Сегодня, 5 апреля, специалисты монтируют новый теплый павильон на улице Свердлова возле администрации.

Напоминаем, что 29 марта в городе появился новый отапливаемый комплекс по ул. Зои Космодемьянской. Ранее еще одна остановка появилась у школы №2. В ближайшее время в окружной столице установят еще один павильон по улице Республики со стороны магазина «Перекресток».

Отметим, что до конца этого года в Салехарде появятся еще восемь теплых остановок, места их размещения определили горожане.

Все новые остановки будут оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе Салехарда.