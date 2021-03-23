Салехардцы выбрали места для размещения восьми теплых остановок

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде подвели итоги голосования по выбору мест для восьми теплых остановок. В итоге выразить свое мнение решили 326 горожан.

Наибольшую поддержку получили предложения по размещению павильонов в районе школы №6 - 66 голосов (20,25%), на Гидропорту - 62 голоса (19,02%), в районе детского сада «Золотая рыбка» - 54 голоса (16,56%) и по улице Щорса - 36 голосов (11,04%).

Чуть менее активно горожане проголосовали за размещение комплексов на остановках «Баня» - 34 голоса (10,43%), «Телецентр» - 33 голоса (10,12%), «Вахта 80» - 28 голосов (8,59%) и в квартале Северный - 13 голосов (3,99%).

Все восемь остановочных комплексов закупят и разместят до конца года.

Напоминаем, в течение года в окружной столице планируют установить 12 новых теплых остановок. Четыре из них появятся на городских улицах уже к середине апреля: по ул. Республики со стороны магазина «Перекресток», у второй школы на ул. Республики, на остановке «ОВД» по ул. Зои Космодемьянской и по улице Свердлова напротив здания администрации.

Все теплые остановки оборудуют системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе Салехарда.