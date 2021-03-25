В Салехарде устанавливают новую теплую остановку у школы №2

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде продолжается замена остановочных павильонов. Сегодня, 25 марта, специалисты убрали старую остановку со стороны второй школы, вместо нее устанавливают новую - теплую и современную.

В апреле на городских улицах появятся еще три теплых павильона: по ул. Республики со стороны магазина «Перекресток», на остановке «ОВД» по ул. Зои Космодемьянской и по улице Свердлова напротив здания администрации.

До конца этого года в Салехарде появятся еще восемь теплых остановок, места их размещения определили салехардцы.

Отметим, что все новые остановки будут оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе Салехарда.