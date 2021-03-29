В Салехарде устанавливают новую теплую остановку по ул. Зои Космодемьянской

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжают убирать старые остановки. Вместо них появляются современные теплые павильоны, некоторые из них даже с подогревом.

Сегодня, 29 марта, в городе устанавливают новый отапливаемый комплекс на остановке «ОВД» по ул. Зои Космодемьянской. Ранее еще одна остановка появилась у школы №2. Напоминаем, что в ближайшее время будут размещены еще два павильона: по ул. Республики со стороны магазина «Перекресток» и по ул. Свердлова напротив здания администрации.

До конца этого года в Салехарде появятся еще восемь теплых остановок, места их размещения определили горожане.

Отметим, что все новые остановки будут оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе Салехарда.