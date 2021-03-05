В Салехарде продолжают убирать старые остановки

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается замена остановочных павильонов. В четверг, 4 марта, специалисты убрали старые комплексы напротив Окружного центра национальных культур и второй школы. Вместо них установили новые, но традиционные, без теплого блока.

Как отметили в городской администрации, большие теплые комплексы установить на этих местах невозможно - недостаточно места.

- Салехардцы, в нашем городе продолжается работа по замене остановочных комплексов. Новые открытые павильоны появились напротив ОЦНК и школы №2. Каркасы установлены, в ближайшее время завершим монтаж стеклянных стен и подсветки, - также рассказал Алексей Титовский в своих соцсетях.

Напоминаем, что в Салехарде ведется планомерная работа по созданию комфортных условий для ожидания автобусов. Так, в течение года планируется установить 12 новых теплых павильонов. Уже к середине апреля они появятся на ул. Республики со стороны магазина «Перекресток», у второй школы, на остановке «ОВД» по ул. Зои Космодемьянской и напротив здания администрации по ул. Свердлова.

Остальные павильоны закупят до конца года. Места их размещения определят сами жители с помощью опроса.