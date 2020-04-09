9 Апр 2020 2020-04-09T23:03:23+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2020 года составило 41 человек Фото: правительство ЯНАО

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2020 года. Накануне стало известно о кончине пациента с подтвержденным диагнозом – коронавирус.

47-летний житель поселка Пангоды Надымского района, где сейчас объявлен карантин, умер в Надымской ЦРБ. Он был госпитализирован 30 марта с симптомами ОРВИ. Диагноз коронавирус подтвердили 6 апреля. На следующий день он почувствовал себя хуже, и его подключили к аппарату ИВЛ.

В этой же больнице один из первых заболевших на Ямале, также житель поселка Пангоды, пошел на поправку и не нуждается в ИВЛ. Мужчина поделился тем, какие ошибки допустил, когда почувствовал недомогание и предостерегает от этого других.

По данным Оперштаба, в ЯНАО к этому дню был зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных именно из поселка Пангоды Надымского района – 21 случай, в Новом Уренгое – 8 заболевших, в Салехарде – 8, в Пуровском районе – 2, в Муравленко – 2.

Еще 58 человек сейчас находятся на госпитализации, поскольку были в контакте с больными. В регионе к этому времени проведено 12 216 исследований на вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU