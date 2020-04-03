2020-04-03T10:43:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале: поселок Пангоды закрыли на карантин

На въездах и выездах установлены КПП
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале: поселок Пангоды закрыли на карантин Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале: поселок Пангоды закрыли на карантин Фото: yanao.ru
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В поселке Пангоды введён карантин после выявленных случаев коронавируса. На въездах и выездах установлены контрольно-пропускные пункты УМВД России по ЯНАО, они работают круглосуточно. Проезд разрешён только транзитному транспорту (без остановок), автомобилям экстренных служб, а также транспорту со спецпропусками.

Как ранее сообщалось, на Ямале 12 подтвержденных случаев COVID-19. Все они выявлены у жителей поселка Пангоды. 10 новых заболевших контактировали с двумя первыми, анализы которых стали известны 2 апреля.

Директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков рассказал, что четверо из десяти заболевших, подтвержденных 3 апреля, госпитализированы ранее. Остальным на данный момент не требуется госпитализация. Люди остаются дома в режиме строгой изоляции под контролем врачей Надымский ЦР.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Напомним, с 23 часов 2 апреля в посёлке Пангоды Надымского района начал действовать режим карантина, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Всем, кто в это время оказался посёлке, запрещено покидать свои дома или места проживания. Исключения составляют только случаи обращения за экстренной медпомощью, поход в ближайший магазин или аптеку, выгул домашних животных и вынос мусора в ближайшие контейнеры. В этот же список входит уход за недееспособными и частично недееспособными гражданами, которые находятся на иждивении, но проживают отдельно. Такие же условия действуют и для передвигающихся на автомобиле.

Запрет не распространяется на работников отдельных организаций, которые вынуждены продолжать свою деятельность. Решения о выдаче пропусков будет принимать Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции Надымского района.

Также полиция будет следить за соблюдением карантинного режима на территории муниципального образования: 15 сотрудников полиции несут службу по охране общественного порядка внутри посёлка, четверо сотрудников на двух автомобилях проверяют въезжающих в поселок и выезжающих из него.

Пангодинцам также необходимо строго соблюдать правила пребывания в общественных местах и на улице: держать дистанцию до других людей не менее полутора метров, соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию помещений и поверхностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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