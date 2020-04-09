2020-04-09T12:24:32+03:00
Коронавирус Covid-19

«Радуйтесь жизни с каждым вздохом»: ямалец, заболевший коронавирусом, предостерег от ошибок земляков

Не нужно поддаваться панике, а при малейшем недомогании срочно госпитализироваться
Алена Кульмухаметова
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Надымская больница приняла всех зараженных коронавирусом из поселка Пангоды. Фото с официального сайта Надымской ЦРБНадымская больница приняла всех зараженных коронавирусом из поселка Пангоды. Фото с официального сайта Надымской ЦРБ
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Жителя поселка Пангоды Надымского района Владимира Ширинова доставили в инфекционную больницу Надыма в тяжелом состоянии. Взрослый молодой мужчина не мог самостоятельно дышать, поэтому медики срочно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест на наличие коронавируса оказался положительным.

Несколько дней врачи боролись за жизнь тяжелобольного пациента, а дома Владимира в карантинном поселке ждали жена и трое детей. Накануне иммунитет ямальца и силы медицины помогли перебороть коварную болезнь: мужчина смог самостоятельно дышать.

- Только что из Надыма нам пришли очень хорошие новости – один из первых пациентов из посёлка Пангоды, благодаря нашим медикам, больше не нуждается в аппарате ИВЛ, дышит сам и активно идёт на поправку. Очень рад за него и его семью, - написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в социальных сетях.

С четверга заболевший коронавирусом ямалец активно общается в соцсетях с журналистами. Корреспонденту «Комсомольской правды – Ямала» Владимир рассказал, как он оказался в реанимации.

- Я первый пациент, которого врачи Надыма вывели из реанимации. Вы просто не представляете, в каких адских условиях они борются за жизни наших пангодинцев. То, что они делают - уже подвиг. Если бы нас вовремя не вывезли из Пангодинской больницы, я бы уже Вам не писал, - заявил выздоровевший..

Свои ощущения во время тяжелой болезни он описывает так: "это очень страшно не иметь возможности вдохнуть воздух полной грудью. Радуйтесь жизни с каждым вздохом". Ямалец поделился тем, какие ошибки допустил, когда почувствовал недомогание и предостерегает от этого других.

- Первые симптомы - это повышение температуры тела от 38.0 до 39.0 С. Температура не сбивается ничем. Пить парацетамол - это обман. Нужно сразу вызывать скорую помощь и госпитализироваться. Промедление приведёт к развитию пневмонии. Это самое страшное. Не теряйте время, но не поддавайтесь панике - предупреждает мужчина. Теперь Владимир благодарит медиков, спасших его жизнь.

- Врачи - герои нашего времени - настоящие профессионалы своего дела, - сказал пациент надымскому медперсоналу.

Напомним, Надымская больница приняла первых ямальских пациентов с подозрением на вирус и полностью мобилизовались буквально за 2 часа. Сейчас за здоровье 21 ямальца, у которых диагностирована эта инфекция борются 14 высококлассных врачей под руководством главного врача Натальи Калиберды и заведующего отделением Александра Александровского. Им помогают 36 медсёстер и пять человек младшего медицинского персонала.

Добавим, что на 9 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе выявлен 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В поселках Пангоды Надымского района (где больше всего выявлено количество заболевших) и Ханымей Пуровского района объявлен карантин. На территории всего остального округа сохраняется режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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