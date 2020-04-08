2020-04-08T12:31:51+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале коронавирусом заразились восемь полицейских

Число северян с подтвержденным COVID-19 достигло 41 человека
Анна Полякова
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На Ямале коронавирусом заразились восемь полицейских Фото: salekhard.orgНа Ямале коронавирусом заразились восемь полицейских Фото: salekhard.org
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Восемь сотрудников полиции заразились коронавирусом на Ямале. Актуальные данные сегодня, 8 апреля, обнародовал Оперативный штаб ЯНАО. Сообщается, что очаг инфекции зарегистрирован в УМВД России по ЯНАО, который находится в Салехарде. Всех контактных выявили, обследовали и изолировали. Таким образом число заболевших новой коронавирусной инфекцией 8 апреля достигло 41 человека.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал об одном заболевшем полицейском в столице Ямала. Также накануне говорили о тридцати северянах с подтвержденным COVID-19.

Один новый случай подтвержден в Пангодах Надымского района. Заболевший с самого начала находится под контролем врачей, ему оказана вся необходимая помощь. Контактные определены, обследованы и изолированы. Напомним, поселок находится на карантине.

Два случая из Муравленко - это вахтовые рабочие Еты-Пуровского месторождения. Люди госпитализированы в окружной центр СПИД, им оказывается вся необходимая помощь. Контактные определены, обследованы и направлены на изоляцию в обсерватор Ноябрьска.

Оперштаб рассказал, в каких городах выявлены заболевшие. Больше всего инфицированных по-прежнему в поселке Пангоды Надымского района – 21 случай, в Новом Уренгое – 8, в Салехарде – 8 , в Пуровском районе – 2, в Муравленко – 2. Госпитализированы только 22 человека. Остальные проходят лечение амбулаторно на дому под присмотром врачей.

Кроме того, госпитализированы ямальцы, которые были в контакте с больными, они ждут результатов тестов. Таких в ЯНАО – 54 человека. 2081 северянин – в режиме самоизоляции. 2467 – снято с карантина по истечении срока наблюдения, анализы показали, что эти люди здоровы.

Напомним, 1 апреля улицы окружного центра начали патрулировать казачьи дружины совместно с правоохранительными органами. Ночью в рейд выходят сотрудники ППС. Днём службу несут сотрудники полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Салехарду.

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов попросил не пугаться цифр, отметив, что самое главное - всех этих людей знают, их выявили и изолировали благодаря широкому тестированию.

- Врачи эпидемиологи и лаборанты тестируют по тысяче анализов в день. Такое покрытие даёт с одной стороны рост показателей, с другой - понимание реальной ситуации для принятия мер, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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