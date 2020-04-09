2020-04-09T20:42:12+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале скончался пациент с коронавирусом

Диагноз 47-летнего жителя поселка Пангоды Надымского района подтвердился 6 апреля
Анна Полякова
Поделиться:
Фото: правительство ЯНАОФото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

На Ямале пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Надымской центральной районной больнице 9 апреля 2020 года.

47-летний житель поселка Пангоды Надымского района, где сейчас объявлен карантин, заболел 30 марта. В тот день с симптомами ОРВИ его госпитализировали в инфекционное отделение Надымской ЦРБ.

Диагноз коронавирусной инфекции у ямальца подтвердили 6 апреля. На следующий день заболевший почувствовал себя хуже. Для компенсации дыхательной недостаточности пациент был переведен на искусственную вентиляцию легких.

Как сообщает Оперативный штаб ЯНАО, врачи все эти дни боролись за его жизнь, оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился обратился к землякам после трагической новости.

- Сегодня произошло то, чего мы так боялись все эти дни. В реанимации Надымской больницы умер наш земляк, житель Пангод, ранее заболевший новым коронавирусом. Принято считать, что болезнь бьет по пожилым. Но она так же смертельно опасна и для молодых. Мужчине было всего 47 лет. Я прошу всех, вне зависимости от возраста, придерживаться самых строгих правил поведения, -сказал глава региона.

Согласно рекомендациям Минздрава, на Ямале необходимо создать 272 специализированные койки для лечения тяжёлых больных этим вирусом. Они уже созданы. Одновременно губернатор дал поручение увеличить это рекомендованное число вдвое – до полутысячи. При этом он отметил, что северяне должны понимать, что никаких коек не хватит, если они будут беспечны и безответственны.

- В этих условиях самое эффективное средство - это дистанция и самоизоляция. Только так, подходя ко всему максимально ответственно, мы можем побороть эту инфекцию. Дорогие земляки, прошу вас, берегите себя и своих близких! - обратился Дмитрий Артюхов к землякам.

Оперативный штаб ЯНАО настоятельно рекомендует ямальцам не покидать свои дома без острой необходимости и свести к минимуму все контакты. Особенно важно придерживаться режима самоизоляции северянам из группы риска – по возрасту старше 60 лет или наличию хронических заболеваний.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 09.04.2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ямале усиливают меры по защите от коронавируса

На Ямале усиливают меры предосторожности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По последним данным оперативного штаба ЯНАО, на 9 апреля 2020 года в регионе подтверждён 41 случай COVID-19. Теперь прибывающие на территорию Ямала из других регионов должны переходить на 14-дневный (минимально) дистанционный режим работы... (подробнее).

Коронавирус на Ямал пришел из других регионов РФ

Коронавирус пришел на Ямал не из-за границы, а из других регионов РФ. 25-30% инфицированных могут болеть бессимптомно, но при этом успешно заражают других людей… (подробнее).

«Радуйтесь жизни с каждым вздохом»: ямалец, заболевший коронавирусом, предостерег от ошибок земляков

Иммунитет ямальца и силы медицины помогли перебороть коварную болезнь: мужчина смог самостоятельно дышать… (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«15 тысяч – это половина нашего семейного бюджета»: Петербуржец рассказал, как его оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина вышел попинать мяч с 6-летним сыном-спортсменом, как появились полицейские, патрулировавшие улицы во время режима самоизоляции
Новости 24
На Ямале стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы»
Для воспитанников интернатов на Ямале учебный год завершён досрочно
Мошенники сулят ямальцам деньги от государства на продукты, маски и лекарства
Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет суда
Жителям ЯНАО досрочно выплатят пенсии за апрель
В Салехарде врачей, работающих с коронавирусными, переселили в гостиницу
На Ямале за сутки не зафиксировали ни одного случая коронавируса
Тазовчанина подозревают в избиении полицейских
Более 3 тысяч ямальцев имеют право на пособие по временной нетрудоспособности
Более 400 добровольцев помогают самоизолированным пожилым ямальцам
В Новом Уренгое 19-летнего юношу судят за интим с несовершеннолетней
Ноябрянин поверил лже-сотруднику банка и лишился денег
Как работает почта на Ямале при коронавирусе: график работы будет скорректирован
В Ноябрьске продуктовые наборы для школьников собирают двух видов
Горковский рыбозавод на развитие получил 2 миллиона грантовых рублей
На Ямале девять лабораторий проводят тестирование на коронавирус
Главный музей Ямала для самоизолированных запускает видеомарафон
В Салехарде магазины бытовой химии перестают работать
Погода на Ямале 9 апреля: снег пройдет на всей территории региона
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 апреля 2020 года составило 41 человек
Источником COVID-19 могут быть россияне
На Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения
В ЗАГСах Ямала меняется порядок приёма жителей
В Салехарде вводится система пропусков на въездах в город