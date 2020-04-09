На Ямале скончался пациент с коронавирусом

На Ямале пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался в Надымской центральной районной больнице 9 апреля 2020 года.

47-летний житель поселка Пангоды Надымского района, где сейчас объявлен карантин, заболел 30 марта. В тот день с симптомами ОРВИ его госпитализировали в инфекционное отделение Надымской ЦРБ.

Диагноз коронавирусной инфекции у ямальца подтвердили 6 апреля. На следующий день заболевший почувствовал себя хуже. Для компенсации дыхательной недостаточности пациент был переведен на искусственную вентиляцию легких.

Как сообщает Оперативный штаб ЯНАО, врачи все эти дни боролись за его жизнь, оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился обратился к землякам после трагической новости.

- Сегодня произошло то, чего мы так боялись все эти дни. В реанимации Надымской больницы умер наш земляк, житель Пангод, ранее заболевший новым коронавирусом. Принято считать, что болезнь бьет по пожилым. Но она так же смертельно опасна и для молодых. Мужчине было всего 47 лет. Я прошу всех, вне зависимости от возраста, придерживаться самых строгих правил поведения, -сказал глава региона.

Согласно рекомендациям Минздрава, на Ямале необходимо создать 272 специализированные койки для лечения тяжёлых больных этим вирусом. Они уже созданы. Одновременно губернатор дал поручение увеличить это рекомендованное число вдвое – до полутысячи. При этом он отметил, что северяне должны понимать, что никаких коек не хватит, если они будут беспечны и безответственны.

- В этих условиях самое эффективное средство - это дистанция и самоизоляция. Только так, подходя ко всему максимально ответственно, мы можем побороть эту инфекцию. Дорогие земляки, прошу вас, берегите себя и своих близких! - обратился Дмитрий Артюхов к землякам.

Оперативный штаб ЯНАО настоятельно рекомендует ямальцам не покидать свои дома без острой необходимости и свести к минимуму все контакты. Особенно важно придерживаться режима самоизоляции северянам из группы риска – по возрасту старше 60 лет или наличию хронических заболеваний.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 09.04.2020.

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