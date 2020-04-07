Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 апреля 2020 года составило 30 человек

7 Апр 2020 2020-04-07T23:00:09+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 8 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 апреля 2020 года достигло 30 человек. За минувшие сутки подтвердилось еще два случая заболевания COVID-19. Это жители Пуровского района. Люди госпитализированы в Ноябрьскую больницу. Круг контактов установлен, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Больше всего заболевших - из поселка Пангоды Надымского района. 12 выявили ко 2 апреля. Еще 8 ямальцев добавилось 6 апреля. В Новом Уренгое – 8 подтвержденных случаев COVID-19. Все больные изолированы. Однако часть из них проходит лечение дома, им госпитализация не требуется. Из всех больных только трое сегодня нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Самый тяжелый случай у пациентки из Ханымея, доставленной в Ноябрьск.

Ведется эпидемиологическое расследование источников завоза. В Новый Уренгой инфекцию привезли из-за границы.

К этому часу на госпитализации находятся 50 человека, они были в контакте с больными. 2199 ямальцев – на карантине в режиме самоизоляции. 2163 человека снято с карантина по истечении срока наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU