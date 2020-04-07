Число заболевших коронавирусом на Ямале 7 апреля достигло 30

На Ямале подтвердилось еще два случая коронавирусной инфекции. В результате к этому часу на территории автономного округа число заболевших COVID-19 достигло 30.

Положительный тест пришел из новосибирского центра «Вектор». Это заболевшие из Пуровского района, люди проходят лечение в условиях стационара в Ноябрьске. Круг контактов установлен, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Напомним, только накануне к 12 известным случаям добавилось еще 16: 8 подтверждено в Пангодах, остальные - в Новом Уренгое. Все больные изолированы. Однако часть из них проходит лечение дома, им госпитализация не требуется. Из всех больных только трое сегодня нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Самый тяжелый случай у пациентки из Ханымея, доставленной в Ноябрьск. У нее коронавирус проходит на фоне серьезных хронических заболеваний.

Как ранее сообщалось, ведется эпидемиологическое расследование источников завоза инфекции.

Губернатор Дмитрий Артюхов попросил не пугаться этих цифр, отметив, что самое главное - всех этих людей знают, их выявили и изолировали благодаря широкому тестированию.

- Врачи эпидемиологи и лаборанты тестируют по тысяче анализов в день. Такое покрытие даёт с одной стороны рост показателей, с другой - понимание реальной ситуации для принятия мер, - подчеркнул глава региона.

На госпитализации сейчас находятся 50 человека, они были в контакте с больными. 2199 ямальцев – на карантине в режиме самоизоляции. 2163 человека снято с карантина по истечении срока наблюдения. Их анализы подтвердили, что люди – здоровы.