2020-04-07T12:04:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале 7 апреля достигло 30

Еще двое заболевших - жители Пуровского района
Анна Полякова
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На Ямале зарегистировано 30 подтвержденных случаев коронавируса Фото: pixabay.comНа Ямале зарегистировано 30 подтвержденных случаев коронавируса Фото: pixabay.com
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На Ямале подтвердилось еще два случая коронавирусной инфекции. В результате к этому часу на территории автономного округа число заболевших COVID-19 достигло 30.

Положительный тест пришел из новосибирского центра «Вектор». Это заболевшие из Пуровского района, люди проходят лечение в условиях стационара в Ноябрьске. Круг контактов установлен, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Напомним, только накануне к 12 известным случаям добавилось еще 16: 8 подтверждено в Пангодах, остальные - в Новом Уренгое. Все больные изолированы. Однако часть из них проходит лечение дома, им госпитализация не требуется. Из всех больных только трое сегодня нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Самый тяжелый случай у пациентки из Ханымея, доставленной в Ноябрьск. У нее коронавирус проходит на фоне серьезных хронических заболеваний.

Как ранее сообщалось, ведется эпидемиологическое расследование источников завоза инфекции.

Губернатор Дмитрий Артюхов попросил не пугаться этих цифр, отметив, что самое главное - всех этих людей знают, их выявили и изолировали благодаря широкому тестированию.

- Врачи эпидемиологи и лаборанты тестируют по тысяче анализов в день. Такое покрытие даёт с одной стороны рост показателей, с другой - понимание реальной ситуации для принятия мер, - подчеркнул глава региона.

На госпитализации сейчас находятся 50 человека, они были в контакте с больными. 2199 ямальцев – на карантине в режиме самоизоляции. 2163 человека снято с карантина по истечении срока наблюдения. Их анализы подтвердили, что люди – здоровы.

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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