Глава Нового Уренгоя прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе

7 Апр 2020 2020-04-07T07:52:47+03:00

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В Новом Уренгое – 8 подтвержденных случаев COVID-19 из 28 зарегистрированных на Ямале. Как сообщил глава города Иван Костогриз, первоначальные носители вируса – их двое – вернулись из-за границы, а также из российского региона с неблагополучной обстановкой. Остальные новоуренгойцы с подтвержденным диагнозом – из круга их общения. Пятеро граждан находятся в инфекционной больнице. Трое - на больничном амбулаторном лечении. ИМ госпитализация не требуется, тем не менее, они находятся под наблюдением врачей и выход из дома им запрещен.

Градоначальник обратил внимание на то, что инфицированные новоуренгойцы и те, кто с ними общался, сейчас изолированы. Врачи следят за состоянием пациентов и контактных лиц. Им оказывается вся необходимая помощь. Роспотребнадзор ведёт эпидемиологическое расследование источников завоза инфекции в Новый Уренгой.

- Прошу вас не паниковать. Но задуматься о том, как важно сейчас соблюдать все меры предосторожности: носить маски, часто мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, но прежде всего – соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома со своей семьей. Берегите себя, - обратился к горожанам Иван Костогриз.

ИСТОЧНИК KP.RU