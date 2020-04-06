Трое ямальских пациентов подключены к ИВЛ

6 Апр 2020 2020-04-06T08:38:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Все случаи внебольничных пневмоний на Ямале будут расцениваться врачами как потенциальные следствия коронавирусной инфекции. Такое решение приняли в департаменте здравоохранения ЯНАО из-за особенностей проявления заболевания коронавирусной инфекции в Пангодах и в Пуровском районе.

- Таких пациентов надлежит госпитализировать в специализированные отделения и наблюдать с учётом эпидемиологической настороженности, - пояснил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Губернатор ЯНАО во время оперативного штаба 5 апреля рассказал о состоянии больных. Из всех выявленных только трое сегодня нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Эта два молодых человека из Пангод, они сейчас в инфекционном отделении Надымской центральной районной больнице и имеют положительную динамику. Самый тяжелый случай у пациентки из Ханымея, доставленную в Ноябрьск. У нее коронавирус проходит на фоне серьезных хронических заболеваний.

Напомним, к этому часу в регионе 12 подтвержденных случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU