На Ямале подтвердили еще 16 случаев короновируса

Еще 16 случаев новой короновируса ной инфекции подтверждено на Ямале. Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, в федеральный центр «Вектор» в Новосибирск из автономного округа было направлено 24 пробы. 4 - дали отрицательный результат. Еще 4 находятся в работе.

Основная часть тестов подтвердила положительный результат. 8 новых случаев подтверждено в Пангодах. Еще 8 – случаи в Новом Уренгое. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой ведет эпидемиологическое расследование источников завоза в город инфекции.

Все 28 заболевших находятся под наблюдением врачей. Госпитализация потребовалась 11-ти пациентам, 17 – лечатся дома. Одновременно определен круг контактов.

Все контактировавшие обследованы на инфекцию COVID-19 и изолированы. Все три очага (один в Пангодах и два – в Новом Уренгое) взяты под контроль, в них проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Артюхов предупредил, что Ямал ждет из отправленных в новосибирский «Вектор» анализов не менее 20-ти положительных. Тогда глава региона попросил не пугаться этих цифр.

Он отметил, что самое главное, что всех этих людей знают, их выявили и изолировали благодаря широкому тестированию.

- Наши врачи эпидемиологи и лаборанты - им отдельные слова благодарности - тестируют по тысяче анализов в день. Такое покрытие даёт с одной стороны рост показателей, с другой - понимание реальной ситуации для принятия мер, - подчеркнул глава региона.

Из всех больных только трое сегодня нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Самый тяжелый случай у пациентки из Ханымея, доставленной в Ноябрьск. У нее коронавирус проходит на фоне серьезных хронических заболеваний.

К этому часу на территории региона 28 подтвержденных случаев заболевания, 50 человек находятся на госпитализации, поскольку были в контакте с больными. 2061 ямалец – на карантине в режиме самоизоляции. 2142 человека уже снято с карантина по истечении срока наблюдения. У них были взяты тесты, которые подтвердили, что люди здоровы.