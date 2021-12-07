Коронавирус на Ямале. Последние новости на 7 декабря 2021 года: массовая диспансеризация

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли два человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 130 человек, из них 9 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 59 227 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 544 человека, из них 62 находятся в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной, при этом многие уже переболели инфекцией, которая по разному сказалась на организм. В связи с этим жителей приглашают на Единый день диспансеризации, который пройдет 11 декабря. Пройти осмотр можно будет во всех поликлиниках округа.

Также есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 59 человек, с начала пандемии - 53 181.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 32 136 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 561 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 833 749 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 28 070 человек, с начала пандемии - 8 530 476. Также за сутки зафиксировано 1 184 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 282 462 человека.