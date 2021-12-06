Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Жителей Ямала приглашают на Единый день диспансеризации, который пройдет 11 декабря. Как рассказал директор регионального департамента здравоохранения Сергей Новиков, пройти осмотр можно будет во всех поликлиниках округа.

- Профилактика болезней более эффективная мера, лучше предотвратить, чем лечить, - добавил глава ведомства.

По словам главного врача Ямальского центра медицинской профилактики и общественного здоровья Сергея Токарева, сравнивая данные «общей диспансеризации за 2020 и 2021 годы, можно заметить, что в текущем в три раза выросло количество случаев впервые выявленного сахарного диабета и болезней органов дыхания, вдвое - болезней системы кровообращения и органов пищеварения.

- Несомненно, главная причина негативной тенденции - коронавирус, - добавил глава медучреждения.