Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 декабря 2021 года: заразились 130 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 130 человек. С начала периода количество заболевших достигло 59 227.

Из общего числа болеющих 544 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 62 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 883 человека.

Также за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 271. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 121 заражение COVID-19, за весь период - 50 956.

Выздоровели за последние сутки 59 человек, с начала пандемии - 53 181.

За последние сутки в России выявлено 32 136 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 561 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 833 749 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 28 070 человек, с начала пандемии - 8 530 476. Также за сутки зафиксировано 1 184 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 282 462 человека.