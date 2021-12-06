Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 декабря 2021 года: скончались два человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на два человека. Всего с начала пандемии скончались 883 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 130 новых случаев заболевания. На данный момент 544 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 62 из них - в тяжелом состоянии, 18 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 32 136 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 561 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 833 749 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 28 070 человек, с начала пандемии - 8 530 476. Также за сутки зафиксировано 1 184 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 282 462 человека.