«Откуда он взялся?»: дикий лось проскакал на полном ходу по Пуровскому мосту

Специалисты признали в животном не взрослую особь, а маленького лосенка, скорее всего потерявшего маму. Фото из городского паблика "ВКонтакте"

Для Ямала не редкость увидеть вблизи населенного пункта дикое животное. На Крайнем Севере в деревни заходят и песцы, и лисицы, и волки, и медведи, обычно с голода. Или бывает, заблудится мишка, а какой-нибудь человек его станет на камеру снимать, как это было не так давно в соседнем регионе. В другое время звери стараются держаться подальше от мест обитания людей. Однако встреча с лосем на мосту удивила северян.

Лось стал попутчиком Олега Мажидова на новом Пуровском мосту. Мужчина не верил своим глазам, заснял на видео впечатляющие кадры: посреди полярной зимы наравне с автомобилем на полной скорости скачек красавец лось.

Позднее Олег рассказал, что дикое животное было перепугано: лось поначалу вовсе бежал прямо на машину. Водитель решил сопроводить неожиданного попутчика до конца моста, чтобы его не дай Бог не сбила другая машина. Так парнокопытное пробежало 1 023 м – такова длина нового Пуровского моста, а потом животное скрылось, следы ведут назад, к левому берегу реки Пур. Кстати, специалисты признали в животном не взрослую особь, а маленького лосенка, скорее всего потерявшего маму.

Напомним, Пуровский мост торжественно открыли 16 октября 2020 года. Он обеспечивает транспортную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. Стоимость проекта оценивается в 9,6 млрд рублей, протяженность автомобильной дороги составляет чуть более 2,7 км, в том числе длина мостового перехода – 1 023 км.