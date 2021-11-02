В Лабытнанги стаи бездомных собак держат в страхе целый микрорайон

Жители просят решить эту проблему Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги стаи бездомных собак продолжают терроризировать жителей. Агрессивные животные бросаются на детей и взрослых, не боясь получить отпор. Так, минувшим летом три пса покусали 9-летнего мальчика, еще одному юному горожанину четвероногие порвали рюкзак, а на двух малышей псы напали прямо во дворе дома. При этом хвостатые чувствуют себя настоящими хозяевами улиц. Обосновавшись у входа в крупный гипермаркет, они поджидают покупателей, надеясь разжиться у них какой-нибудь едой.

А 2 ноября в соцсети появился пост от местной жительницы, которая рассказала, что стала жертвой нападения бездомных животных.

- Сегодня на станции Обская меня покусали собаки. Они напали, когда я шла по ул. Тюменская (за магазином «Заря»). Там постоянно орава этих собак кидается на всех, невозможно ни на работу, ни домой, ни в магазин ходить. Особенно страшно с ребенком идти, а то вдруг набросятся, - написала разгневанная горожанка.

В комментариях большинство горожан поддержали землячку в ее недовольстве, рассказав, что и сами сталкивались с беспризорными псами.

- На Обской собаки повсюду валяются (живые), носятся псины. Как их ловить то ,они же под дом сразу сбегают? - задается вопросом Анна.

А горожанка Людмила рассказала об огромных собаках, которые живут за аптекой. По словам северянки, если они кинутся на ребенка, то просто разорвут его.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, отлов бродячих собак ведется постоянно. Заявки необходимо оставлять по телефону ЕДДС - 112. Также служба отлова периодически проводит рейды по местам постоянного скопления животных.

Еще в ведомстве уточнили, что с принятием Закона № 498-ФЗ предусмотрен метод ОСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация. Если животное не удалось пристроить в добрые руки, то его выпускают обратно на свободу. В приюте остаются только агрессивные собаки, их эвтаназия запрещена.