«Вырублены деревья, снесены могилы»: жители Салехарда недовольны реконструкцией старого кладбища в центре города

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". То самое старое кладбище в центре города.

Среди жителей Салехарда зреют недовольства, вызванные реконструкцией старого кладбища в центре города. По словам горожан, то, что сейчас происходит на территории, - настоящее варварство: вырублены деревья, снесены могилы и многое другое.

Чтобы придать ситуацию огласке, один из жителей окружной столицы выложил в соцсетях соответствующий пост, напрямую обратившись к местным властям.

- Администрация Салехарда, зачем срубили все деревья на кладбище? Куда делись могилки? Раньше захоронения были прямо до оградки. Для чего вы зачистили эту часть кладбища? Кто будет отвечать за такое варварство? Половину кладбища зачистили от памятников и оградок - зрелище еще то, - написал возмущенный салехардец.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". То самое старое кладбище в центре города.

Кстати, напоминаем, что инициатором преображения кладбища выступил депутат Городской Думы Роман Арефьев. Он выдвинул эту идею на голосование в рамках проекта «Уютный Ямал», набрав необходимое число голосов.

Первые работы начались минувшим летом, они включали реконструкцию часовни и вырубку сухостоя. И если первый пункт не вызвал у горожан нареканий, то со вторым возникли проблемы. Некоторые жителей посчитали, что власти слишком рьяно взялись облагораживать землю, выкорчевывая не только пни, но и живые деревья.

- Там такой огромный кедр рос. Вот тебе и облагородили... деревья срубили, могилы убрали, - сетует Гульнара.

Однако большинство жителей сошлись во мнении, что порядок, который наводят на кладбище, будет только во благо.

- Вы хоть что-нибудь понимаете в деревьях!? Смотрю, что ничего! Вырубают только сухие деревья и делают обрезку кроны, убирают сухие ветки. На следующий год там вырастут новые листья, - написала Римма.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". То самое старое кладбище в центре города.

Что же касается захоронений, то их никто не уничтожал. Могилы, о которых говорил автор, провалились под землю из-за старости. Кстати, следующий этап благоустройства как предусматривает систематизацию данных о погребенных и создание электронной базы.

- Задача благоустройства - сохранить историческую память на старом кладбище. Мы не зайдем туда с работами, пока не будет создана карта захоронений, - отметил заместитель главы Салехарда по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

В связи с этим городской Совет старожилов занялся сбором информации о захороненных на кладбище салехардцах. Данные необходимо передавать в рабочие дни с 14:00 до 17:00 в городской совет ветеранов войны и труда по телефону: 8 (34922) 3-53-54. Также сведения можно занести по адресу: ул. Матросова, д. 36, второй подъезд.

Также в проект благоустройства входит установка камер видеонаблюдения, создание типовых надгробий, схемы тропинок по уже существующим проходам и изменение концепции использования малых архитектурных форм.