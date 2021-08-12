В Салехарде началась реконструкция часовни на старом городском кладбище

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжается реконструкция старого кладбища, расположенного в центре города. Сейчас там ведется вырубка сухостоя и другой травы, которая скрывает половину захоронений, также идет расчистка тропинок. Напоминаем, что это первый этап благоустройства, реализуемый в рамках проекта «Уютный Ямал».

Кроме того, основное внимание сосредоточено на реконструкции часовни - необходимо поменять крышу и отремонтировать крыльцо.

- Само здание уникально. Это одна из последних работ известного российского архитектора и реставратора Александра Викторовича Ополовникова, воссозданная к 400-летию Салехарда. Конечно, за эти годы дерево обветшало, а некоторые элементы разрушились. Сейчас мы консультируемся со специалистами из Обдорского острога и Архангельской области, как лучше вести работы, чтобы сохранить архитектурный стиль и облик часовни, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Также он отметил, что старое кладбище - значимое место для всего города, поскольку на нем похоронены и участники войны, и люди, которые внесли огромный вклад в развитие окружной столицы.