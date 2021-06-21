Глава Салехарда презентовал дизайн-проект реконструкции старого городского кладбища

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский презентовал старожилам и общественникам дизайн-проект реконструкции старого городского кладбища. Напоминаем, что автором идеи выступил депутата городской думы Романа Арефьева, заявившийся на конкурс инициатив «Уютный Ямал» в прошлом году.

Первым этапом станет уборка территории, вырубка сухостоя и вывоз мусора, также будет отремонтирована кровля часовни. Следующий этап благоустройства начнется с доработки дизайн-проекта и разработки сметной и проектной документации. В представленный эскиз были внесены пожелания и предложения, озвученные старожилами в ходе апрельских обсуждений.

Так, в проект добавлено: установка камер видеонаблюдения, создание типовых надгробий, схемы тропинок по уже существующим проходам и изменение концепции использования малых архитектурных форм.

- Задача благоустройства - сохранить историческую память на старом кладбище. Мы не зайдем туда с работами, пока не будет создана карта захоронений, - отметил заместитель главы Салехарда по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь.

В карте захоронений необходимо отразить точную информацию о том, кто и где погребен. К ее созданию привлекут специализированную организацию, которая будет работать с имеющимися архивами.

Отметим, что работа по объединению и систематизации данных о погребенных, создание карты и электронной базы - этап следующего года.

В целом старожилы одобрили дизайн-проект. Также они отметили, что необходимо не только сохранить историческую память, но и исторический облик кладбища.