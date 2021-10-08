Жителей Салехарда просят сообщить информацию о родственниках, захороненных на старом кладбище

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается благоустройство старого кладбища, расположенного в центре города по ул. Ямальская. На данный момент уже завершены работы по расчистке территории: вырубка сухостоя, покос травы, подрезка деревьев, корчевка корней и вывоз мусора. Также произведена реконструкция часовни: заменена крыша и отремонтировано крыльцо.

Следующим этапом благоустройства станет работа по систематизации данных о погребенных и создание электронной базы. В связи с этим городской Совет старожилов занялся сбором информации о захороненных на кладбище салехардцах, обратившись за помощью к жителям.

- Уважаемые салехардцы! Просим вас сообщить сведения о своих родных, друзьях и знакомых, которые там похоронены: фамилия, имя, отчество, годы рождения и смерти. Особо отметьте, если человек был участником войны, - говорится в обращении.

Данные необходимо передавать в рабочие дни с 14:00 до 17:00 в городской совет ветеранов войны и труда по телефону: 8 (34922) 3-53-54. Также сведения можно занести по адресу: ул. Матросова, д. 36, второй подъезд.