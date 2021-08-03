В Салехарде расчищают старое городское кладбище для дальнейшего благоустройства

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается расчистка территории старого кладбища, расположенного в центре города. Напоминаем, что это первый этап благоустройства, реализуемого в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

Сейчас подрядчик занимается вырубкой сухостоя, покосом травы и вывозом мусора. На сегодняшний день половина территории уже приведена в порядок. Далее начнется подрезка деревьев, корчевка корней и ремонт кровли часовни. Все работы завершатся до 1 сентября.

Следующим этапом благоустройства кладбища станет доработка дизайн-проекта, а также разработка сметной и проектной документаций.

- Мы неоднократно проводили встречи с жителями, на которых обсуждали реконструкцию старого кладбища. Сейчас проект, который планируется к реализации, будет корректироваться с учетом всех замечаний и предложений. После доработки мы еще раз его согласуем с общественниками и с родственниками захороненных, - рассказал автор идеи и депутат городской думы Роман Арефьев.

Пока что в проект добавлена установка камер видеонаблюдения, создание типовых надгробий, схемы тропинок по уже существующим проходам и изменение концепции использования малых архитектурных форм.