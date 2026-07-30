Фото: администрация Нового Уренгоя и Артем Чуланов

На Ямале продолжают бушевать природные пожары. На сегодняшний день огонь охватил 12 777 гектаров и продолжает отвоевывать все новые территории, а дым от него окутал практически весь регион.

В минувшую среду, 29 июля, смог распространился на Тарко-Сале, да такой, что дорожникам даже пришлось частично перекрывать трассу Пуровск - Коротчаево. Но с восходом солнца ситуация немного улучшилась.

Фото: Марианна Держановская

По словам главы Пуровского района Кирилла Трапезникова, дым принес ветер со стороны станции Лимбей. Еще на прошлой неделе там вспыхнул серьезный пожар, борьба с которым ведется по сей день: работают десятки спасателей «Ямалспаса», дополнительно от пожарной части города направлены три единицы техники и 18 человек, плюс группа добровольной пожарной дружины, задействованы пожарный поезд и вертолет с водосливным устройством.

- Дым принес ветер со стороны станции Лимбей, где наши спасатели продолжают тушить лесной пожар. Пока в районе держится высокая температура, но ребята делают все самое необходимое и возможное. Природа в очередной раз проверяет нас на крепость. Думаю, что справимся, - обратился к землякам Трапезников.

Комментарий главы Пуровского района Кирилла Трапезникова

Кстати, несмотря на сильное задымление, пробы воздуха, взятые Роспотребнадзором, оказались в норме.

А 30 июля, то есть сегодня, смог от лесных пожаров накрыл Новый Уренгой. Причем в самом городе и его окрестностях никаких возгораний нет.

- Смена ветра принесла в Новый Уренгой смог от пожаров в соседних районах. В городе пожаров нет, - прокомментировали ситуацию власти.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Не обошел запах гари и Ямальский район. Его глава Артем Чуланов призвал земляков по возможности не выходить из дома и при малейшем ухудшении здоровья обращаться к врачам.

- Земляки, сегодня в районе могут ощущаться запах гари и наблюдаться легкое задымление. Причина - лесные пожары на территории Надымского района. После смены направления ветра ситуация нормализуется. Прошу вас по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе. При ухудшении самочувствия - затрудненном дыхании, сильном кашле, головокружении или других тревожных симптомах - незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, - произнес он.

Фото: Артем Чуланов

Что делать при задымлении?

- плотно закрыть окна;

- пить больше жидкости;

- увлажнить воздух и, если есть возможность, включить систему очистки;

- стараться не выходить на улицу, особенно в период наибольшего задымления

- автомобилистам следует быть особенно внимательными и снижать скорость.

При признаках отравления нужно сразу звонить по номеру 103. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Какова ситуация на сегодняшний день?

На территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 79 природных пожаров общей площадью 12 777 гектаров. Это больше, чем сутками ранее: 64 возгорания на 11 175 гектарах.

В борьбе со стихией участвуют около 600 человек: 353 сотрудника «Ямалспаса», 15 специалистов МЧС России, 63 работника противопожарной службы автономного округа, а также 40 представителей местного населения и других ведомств, а также 100 парашютистов-пожарных и десантников авиалесоохраны из Архангельской и Тюменской областей.

Фото: администрация Красноселькупского района

За прошедшие сутки на Ямале потушили 12 природных пожаров площадью 863 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 526 природных возгораний. Огонь повредил 71 877 гектаров территории.

Где узнать о пожарах и куда обращаться?

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

За ситуацией в лесах следят авиация, в том числе беспилотная, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутниковая система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз». Каждый день для оценки ситуации проводятся заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера с участием представителей профильных структур и муниципалитетов.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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