Гарь от лесных пожаров добралась до Ямальского района. Жителей просят по возможности не выходить на улицу

Фото: Артем Чуланов

Глава Ямальского района Артем Чуланов предупредил земляков о запахе гари и задымлении из-за лесных пожаров.

- Земляки, сегодня в районе могут ощущаться запах гари и наблюдаться легкое задымление.

Причина - лесные пожары на территории Надымского района. После смены направления ветра ситуация нормализуется, - пояснил Чуланов.

Жителей просят по возможности сократить время пребывания на улице. А при ухудшении самочувствия - затрудненном дыхании, сильном кашле, головокружении или других тревожных симптомах - незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Напоминаем, что сегодня на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 79 природных пожаров общей площадью 12 777,6 гектара. В тушении участвуют 739 человек.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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