Ямал захватывают природные пожары. Их площадь превысила двенадцать тысяч гектаров

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 79 природных пожаров общей площадью 12 777,6 гектара. Это данные на 8:30 утра 30 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 739 человек, вертолеты Ми-8 с водосливным устройством не задействованы, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 12 природных пожаров площадью 863,7 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 526 природных возгораний. Огонь повредил 71 877,8 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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