Смог от лесных пожаров окутал Новый Уренгой. Не исключено перекрытие некоторых участков дорог

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новый Уренгое накрыл смог от лесных пожаров, бушующих в соседних районах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Смена ветра принесла в Новый Уренгой смог от пожаров в соседних районах. В городе пожаров нет, - прокомментировали ситуацию власти.

Не исключено, что из-за ухудшения видимости придется перекрывать некоторые участки дорог.

Напоминаем, в округе действует особый противопожарный режим. А это значит, что вне специально отведенных мест категорически нельзя разводить костры, сжигать сухую траву/мусор и проводить любые другие работы, связанные с огнем. Также жителям запрещено посещение лесов на территории всех пяти лесничеств округа. Нарушение правил влечет штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

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