Глава района Кирилл Трапезников отчитался перед земляками о ситуации

Тарко-Сале окутал дым от бушующего рядом лесного пожаров. Раним утром его было настолько много, что дорожникам даже пришлось частично перекрывать трассу Пуровск - Коротчаево, но с восходом солнца ситуация немного улучшилась.

По словам главы Пуровского района Кирилла Трапезникова, дым принес ветер со стороны станции Лимбей. Еще на прошлой неделе там вспыхнул серьезный пожар, борьба с которым ведется по сей день: работают десятки спасателей «Ямалспаса», дополнительно от пожарной части города направлены три единицы техники и 18 человек, плюс группа добровольной пожарной дружины, задействованы пожарный поезд и вертолет с водосливным устройством.

- Дым принес ветер со стороны станции Лимбей, где наши спасатели продолжают тушить лесной пожар. Пока в районе держится высокая температура, но ребята делают все самое необходимое и возможное. Природа очередной раз проверяет нас на крепость. Думаю, что справимся, - обратился к землякам Трапезников.

Комментарий главы Пуровского района Кирилла Трапезникова

Также он сообщил, что Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха в семи точках городах, чтобы удостовериться в его качестве.

Что делать при задымлении?

- плотно закрыть окна;

- пить больше жидкости;

- увлажнить воздух и, если есть возможность, включить систему очистки;

- стараться не выходить на улицу, особенно в период наибольшего задымления

- автомобилистам следует быть особенно внимательными и снижать скорость.

При признаках отравления нужно сразу звонить по номеру 103. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Какова ситуация на сегодняшний день?

На территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 64 природных пожара общей площадью 11 175 гектаров. Это значительно больше, чем сутками ранее: 35 возгораний на 8 451 гектаре.

В борьбе со стихией участвуют около 600 человек: 353 сотрудника «Ямалспаса», 15 специалистов МЧС России, 63 работника противопожарной службы автономного округа, а также 40 представителей местного населения и других ведомств, а также 100 парашютистов-пожарных и десантников авиалесоохраны из Архангельской и Тюменской областей.

Фото: администрация Красноселькупского района

Также в тушении пожаров задействованы вертолеты авиакомпании «Ямал». Имеющие водосливные устройства сбрасывают воду на эпицентры возгораний, а остальные борта доставляют людей и оборудование в тундру. Порой спасателям приходится прорубаться сквозь заросли и затем вручную окапывать кромку огня.

За прошедшие сутки на Ямале потушили пять природных пожаров площадью 158 гектаров.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 500 природных возгораний. Огонь повредил 69 418 гектаров территории.

Где узнать о пожарах и куда обращаться?

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

За ситуацией в лесах следят авиация, в том числе беспилотная, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутниковая система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз». Каждый день для оценки ситуации проводятся заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного характера с участием представителей профильных структур и муниципалитетов.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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