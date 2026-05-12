В прошедшие выходные, 10 и 11 мая, Ямал накрыла небывалая для этого времени года снежная буря. Особенно досталось Ноябрьску, Муравленко, Губкинскому, Пуровскому району и немного Новому Уренгою: дворы и дороги утопают в снегу, не работают аэропорты, ветер рвет обшивку домов и крыши, коммунальщики выбиваются из сил, цены на такси взлетели до небес и не только.

А еще непогода внесла корректировки в работу учебных заведений: сразу несколько городов сообщили, что 12 мая занятия в школах пройдут дистанционно. В основном это связано с занесенными дорогами.

С наступлением вторника, 12 мая, в большинстве населенных пунктов погода сменила гнев на милость, но вот последствия от ее буйства устранить ой как не просто.

Ноябрьск

По информации городской администрации, сегодня на уборке дорог и улиц задействована вся имеющаяся спецтехника. В первую очередь расчищаются территории возле социальных объектов.

Снег убирают в поселках Самострой, СУ-80, МК-15, МК-87, микрорайоне Железнодорожников, около школы № 10. Чистятся тротуары на улицах Энтузиастов, Шевченко, Республики, Киевская, Муравленко, Советская, Лиственная.

Также техника работает на проспекте Мира, улицах Республики, 60 лет СССР, 40 лет Победы, Цоя, Гагарина, Киевская, Ленина, Муравленко, на 3-м проезде промзоны и в других частях города.

Кроме того, грейдеры чистят подъездные карманы у остановочных павильонов и дорогу от аэропорта до старого поста ГИБДД.

Тарко-Сале

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников, направляясь на работу, рассказал об обстановке в Тарко-Сале, который два дня заносило снегом.

Так, все предыдущие дни дорожные и оперативные службы работали круглосуточно, в две смены. Сейчас же они занимаются очисткой тротуаров и основных проездов, в том числе и в частном секторе.

- Нам важно пробивать проезды, пусть даже пока в одну колею. Прошу отнестись с пониманием и немного подождать до полноценной очистки и вывоза снега, - обратился к землякам управленец.

Также, по его словам, управляющие компании обходят все дома, проверяют состояние кровель, подъездов. Возникшие отключения электричества оперативно устранены.

- Всем работникам профильных служб говорю большое спасибо. Коммунальные службы сделали все, чтобы в домах были свет, вода и тепло. А со снегом справимся, - подытожил Трапезников.

Новый Уренгой

В Новом Уренгое работы по расчистке также ведутся в две смены, то есть круглосуточно. В первую очередь очищаются основные городские магистрали, включая пешеходные переходы, развязки и перекрестки.

Что касается дворов, они очищаются согласно графикам. Власти напоминают, что снегоуборочная техника и рабочие справятся намного быстрее, если двор будет свободен от автомобилей.

По данным метеостанции, с 10 по 11 мая выпало аномальное количество осадков - 9,3 мм, что равно 28 см снега (учитываем рыхлость снежинок).

Муравленко

Коммунальные и дорожные службы Муравленко работают в режиме повышенной готовности: со снежными заносами на улице и во дворах борются более 40 единиц техники и около сотни рабочих.

Поскольку снегопад был не из слабых, власти просят горожан быть бдительными во время прогулок и избегать нахождения вблизи домов и других сооружений, поскольку с них может сойти снег.

Также муравленковцев призывают по возможности отложить поездки на личном транспорте.

По словам главы города Елены Молдован, стихия превзошла показатели последних 90 лет. Только 10 мая в городе выпало почти полметра снега, ветер достигал штормовых значений, а видимость на дорогах была практически нулевой.

Дороги

На данный момент движение по региональным дорогам открыто без ограничений. Но, согласно прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца рабочей недели, а это не исключает новых закрытий. В связи с этим водителям рекомендуется воздержаться от загородных поездок, а если это невозможно - отправляться в дорогу только на зимней резине.

- Температурный режим еще не позволяет менять зимние шины на летние, а ветер, сдувающий противогололедные материалы с дороги, делает сцепление шин с проезжей частью минимальным. Во время поездки не совершайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, - обращается к северянам окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

При малейшей опасности на дорогах нужно звонить на экстренные службы по номерам: 112, 101, 102, 103.

Кстати

За прошедшие выходные, с 9 по 11 мая, работники «Ямалспаса» выезжали на вызовы более тридцати раз. Помощь потребовалась 66 ямальцев, из которых четверо - несовершеннолетние. Основной пик выездов пришелся на 10 мая, когда юго-восточную часть округа накрыла снежная буря.

Например, в Ноябрьске спасатели дежурили вблизи Карамовского поста - оперативно оказывали помощь автомобилистам.

С приходом бури спасатели перешли на режим повышенной готовности: на дежурстве находились 36 человек личного состава и более 27 единиц техники. А для экстренного выезда в случае ЧС был организован резерв из 78 сотрудников.

