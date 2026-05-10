Сегодня, 10 мая, на Ямало-Ненецкий автономный округ пришла непогода со штормовым ветром до 25 метров в секунду и более, а также аномальными снегопадами. От бури уже пострадал юг округа. Особенно досталось городам Ноябрьск, Муравленко, Губкинский и Пуровскому району. Все коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Общественный транспорт застревает и люди не могут доехать на нужный адрес, а таксисты в Ноябрьске взвинтили сумасшедшие цены на поездки.

Обрушившаяся на Ямал снежная буря парализовала дороги и работу аэропортов

- Земляки, на юге региона — аномальные для мая снегопады. Из-за сложных погодных условий затруднено движение в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Пуровском районе. Отмечаются перебои в работе аэропортов и общественного транспорта. Техника и люди работают в усиленном режиме. В первую очередь расчищаются центральные магистрали, подъезды к больницам и другим социальным объектам. Прошу отнестись к временным неудобствам с пониманием. А водителям, по возможности, отказаться от поездок, - обратился к землякам губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В настоящее время на трассах введены ограничения движения. Ноябрьск - Вынгапуровский, Ноябрьск - Карамовский пост, граница округа - Пурпе закрыты для движения. Затруднено движение автомобилей на подъезде к Ханымею. Возможно введение ограничений для проезда авто на этом участке.

На 10 мая: - отменены авиарейсы вылет из г. Ноябрьск - отменены рейсы маршрутных автобусов по трассе. - ограниченно движение на выезд из г. Ноябрьск.

Глава Ноябрьска Алексей Романов из-за аномального снегопада ввел режим режим повышенной готовности. По его словам, ситуация остаётся крайне напряжённой. Непогода сохранится до ночи 10 мая, а глубина снежного покрова уже составляет 60 сантиметров.

- Глава города подчеркнул, что сейчас первоочередная задача — обеспечить бесперебойную работу всех экстренных служб, вывести на маршруты пассажирский транспорт и оперативно расчистить дороги и тротуары от снега, - сказал Алексей Романов.

Кстати, в ближайшие сутки погода на Ямале только ухудшится. Температура воздуха упадет, а ветер будет дуть силой до 24 метров в секунду.