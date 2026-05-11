Аэропорт Ноябрьска закрыт до 12 мая, аэропорт Нового Уренгоя задерживает самолеты

Сильный ветер и снегопад внесли корректировки в работу двух крупных аэропортов Ямала. Так, вылет самолетов из аэропорта Ноябрьска 11 мая полностью отменяется. Воздушная гавань также не принимала и не отправляла борты 10 мая.

- В настоящее время работы по расчистке от снега взлетной полосы в большей части выполнены. Продолжается очистка перрона для стоянки воздушных судов. Аэропорт планируют открыть завтра в 8 часов утра, – рассказали в администрации Ноябрьска.

Аэропорт Нового Уренгоя 11 мая в штатном режиме обслуживает рейсы. На запасной аэродром в Сургут последовал рейс UT-541 Тюмень – Новый Уренгой. Согласно онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, самолет на Игарку отменен. Рейсы на Сабетту, Салехард, Екатеринбург, Самару, Тобольск, Сургут, Тюмень, Новосибирск задержаны. Прилеты из Тюмени, Сабетты, Тобольска, Самары и Антипаюты также задерживаются.