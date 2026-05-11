Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2026 9:31

Школьников Ямала из-за сильного ветра 12 мая переводят на дистант

На дистант 12 мая переводят школьников Ямала
Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Непогода вносит корректировки в работу учебных заведений. Сразу несколько городов сообщили о переводе школьников на дистанционный формат обучения. При этом детсады продолжат работать.

- Департамент образования сообщает о переводе общеобразовательных учреждений города в дистанционный формат обучения 12 мая (вторник).Причиной такого решения стали прогнозируемые и уже наблюдаемые экстремальные метеорологические явления: усиление ветра до 30 м/с, сильная метель и интенсивный снегопад, создающие угрозу безопасности передвижения, в том числе для школьников, – сообщает администрация Нового Уренгоя.

Такие же меры введены в городе Губкинском, в Тарко-Сале и Самбурге.