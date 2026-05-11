Школьников Ямала из-за сильного ветра 12 мая переводят на дистант

Непогода вносит корректировки в работу учебных заведений. Сразу несколько городов сообщили о переводе школьников на дистанционный формат обучения. При этом детсады продолжат работать.

- Департамент образования сообщает о переводе общеобразовательных учреждений города в дистанционный формат обучения 12 мая (вторник).Причиной такого решения стали прогнозируемые и уже наблюдаемые экстремальные метеорологические явления: усиление ветра до 30 м/с, сильная метель и интенсивный снегопад, создающие угрозу безопасности передвижения, в том числе для школьников, – сообщает администрация Нового Уренгоя.

Такие же меры введены в городе Губкинском, в Тарко-Сале и Самбурге.