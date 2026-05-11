В Пуровском районе ветер сорвал крышу с жилого дома и повредил фасад здания

Фото: Фасад дома в Тарко-Сале

Сразу два населенных пункта Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа пострадали от штормового ветра и обильного снегопада. В поселке Ханымей на многоквартирном доме ветер сорвал часть кровли. В Тарко-Сале на одном здании частично повреждена обшивка.

- Ввели режим повышенной готовности для всех служб на территории всего района. Решение принял вечером на заседании КЧС. Ветер и метель не прекращаются. Все обязательно отремонтируем. Есть аварийные отключения электроэнергии, оперативно реагируем, устраняем причину. Усилили аварийные бригады. Дорожные службы продолжат работать и ночью. Работы много на дорогах, тротуарах и во дворах. За сутки выпало более месячной нормы осадков, – рассказали в администрации Пуровского района.

Крыша дома в Ханымее

Прокуратура Пуровского района организовала проверку по факту срыва кровли и повреждения фасадов многоквартирных домов на территории Пуровского района. Ведомство оценит своевременность и полноту мер, принятых органами местного самоуправления, управляющими организациями и экстренными службами. Кроме того, будет дана оценка готовности к неблагоприятным погодным условиям, содержанию общего имущества МКД, реагированию на аварийные заявки.