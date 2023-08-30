Белый медведь понежился в холодном Карском море близ ямальского месторождения

Мишка в Карском море

Неподалеку от вахтового поселка, расположенного на Харасавэйском месторождении, вновь заметили белого медведя. Недавно нефтянику Александру Довгаль удалось сфотографировать там целую семью - маму с двумя малышами, бредущих по тундре. А сегодня мужчина поделился свежим видео с косолапым, плескавшимся в Карском море.

Начинается ролик с прогулки хищника по берегу и его заходом в воду. И вот, оказавшись в море, мишка тут же погреб, рассекая холодные волны, а достигнув глубины, начал выделывать настоящие акробатические номера: переворачиваться со спины на живот и поднимать передние лапы, будто приветствуя снимавшего его мужчину. Судя по тому, как косолапый резво плещется в холодной воде, купание доставляет ему неимоверное удовольствие.

Пока на Ямале еще относительно тепло, хищники не суются в гости к людям и не забредают на территории городков, но как только нагрянут холода, и выпадает снег, все меняется. Испытывая голод и забыв о безопасности, мишки направляются в гости к вахтовикам, чтобы выпросить еду.

Так, на Салмановском нефтегазоконденсатном месторождении косолапый выпросил у работника печенье, а в вахтовом поселке Сабетта мишка, в поисках пропитания, чуть не угнал снегоход.

Однако самый запоминающийся случай произошел на все том же Харасавэйском месторождении. Белый хищник настолько сильно хотел пробраться на территорию поселка, что его даже не остановили железные ворота. Проявив необычайную ловкость для своих 400 килограммов, косолапый протиснулся под ними, словно гимнаст, и быстро засеменил вдоль вагончиков.