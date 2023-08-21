На Ямале вахтовик сфотографировал прогулку и привал семейства белых медведей

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Медвежья семья.

Неподалеку от Харасавэйского месторождения нефтянику Александру Довгаль удалось сфотографировать бредущую по тундре медведицу с двумя малышами. Кадры животного семейства получились весьма яркими и завораживающими.

На первом фото хищница и два ее подросших детеныша мирно лежат, греясь в лучах северного солнца. И кажется, будто маме-медведице снится какой-то приятный сон.

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Медвежья семья.

А затем, видимо устав от отдыха, все трое пускаются в путь. Как и полагается, первой идет мать, а уже за ней семенят ее отпрыски, явно не желая оставаться одни.

Все это время складывалось впечатление, что косолапые просто не замечают человека с фотоаппаратом. На когда вертолет с нефтяниками оказался прямо над медведями, они все же подняли головы и посмотрели наверх, но каким-то равнодушным взглядом (наверное, привыкли к вниманию).

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Медвежья семья.

По мнению научных исследователей, детеныши медведей могут сами добывать еду уже в полтора года, но, не взирая на это, они предпочитают оставаться с мамой до двух с половиной лет, ведь жить бок о бок с ней намного безопасней.

Что же касается отцов, они абсолютно не занимаются воспитанием своих детей и ведут холостяцкий образ жизни. Так что на маме все: «пеленки», зубы, капризы и проказы.

Но бывает и такое, что медвежата остаются без матери. Добыть еду самостоятельно малыши не могу и тогда единственное, что им остается - обратиться за помощью к людям. Яркий тому пример - медвежата Хара и Савэй, прославившиеся на весь Ямал.

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Один из братьев-медвежат отдыхает в национальном парке «Гыданский» поле перелета.

Оставшись одни одинешеньки, косолапые выбрали местом своего обитания вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении. Не смущаясь людей и камер, хищники смело разгуливали по территории городка и заглядывали в окна домов, где проживают рабочие, а иногда они устраивали шуточные драки, как и все маленькие братья.

Фото: ООО «Газпром добыча Надым». Хара и Савэй в национальный парк «Гыданский».

Однако сами вахтовики оказались не в восторге от такого соседства, поскольку медвежата продолжали расти и в будущем могли запросто напасть на человека. Чтобы избежать трагедии, медведей отвезли в национальный парк «Гыданский», где они счастливо живут по сей день.