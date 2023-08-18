В Салехарде коммунальщики разбили мемориальную плиту на Пантеоне Победы

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ 89». Поврежденная плита.

С каждым годом в Салехарде неустанно облагораживают Парк Победы. Желая сделать памятное место можно лучше, власти восстанавливают стоящие в нем образцы военной техники, реставрируют имена солдат на мемориальных плитах и создают невероятные образы из цветов и яшмы.

Вот только не все бережно относятся к парку и его наполнению. То и дело в соцсети всплывают различные новости о бесчинствах у вечного огня или краже цветов, а теперь еще горожане заметили, что кто-то повредил плиту на Пантеоне Победы.

- Власти города, обратите, пожалуйста, внимание на Пантеон Победы. Сил человеческих для этого не хватило бы. Тут или трактор, или какие-то иные процессы (воздействие). Памятное же для салехардцев место, одно из самых важных и значимых в городе, - написал местный житель в телеграм-канале «ЯМАЛ 89».

В качестве доказательств он прикрепил фото, на котором виден монумент и образовавшиеся в нем глубокие трещины.

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ 89». Поврежденная плита.

В городской администрации сообщили, что знают о случившемся и в скором времени заменят плиту.

- Плита действительно была повреждена погрузчиком в мае этого года во время чистки снега. Подрядчик устранит дефект в ближайшее время. Плита для замены заказана и уже поступила в Салехард, - прокомментировали в мэрии.