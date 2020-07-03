2020-07-03T17:44:53+03:00
Происшествия

«Хотел подарить девушке»: житель Муравленко украл корзину цветов с памятника ветеранам Великой Отечественной войны

Вандалы найдены, проводится проверка
Ирина Ромашкина
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В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Фото из группы "Муравленко" "ВКонтакте"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Фото из группы "Муравленко" "ВКонтакте"
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Два местных жителя Муравленко отчаянно погуляли в сквере Победы. Мужчины украли корзину цветов, которая стояла у памятника «Всем убиенным от благодарных живых».

Заявление о пропаже цветов и осквернении памятника ветеранам Великой Отечественной войны поступило в дежурную часть полиции 1 июля. Виновники инцидента были найдены. Ими оказались мужчины 1975 и 1982 года рождения. Они крепко выпили, ходили по скверу, сорвали георгиевскую ленту с памятника, а цветы украли, чтобы подарить девушке. Полиция проводит проверку, выясняют подробности. В соцсетях местные жители уже «осудили» вандализм земляков.

– Две детины 45 и 38-летние решили развлечься у памятника «Всем убиенным от благодарных живых». Это выходит из рамок приличия. Вот чему они могут научить своих детей и внуков? – осуждают ямальцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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