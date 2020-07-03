«Хотел подарить девушке»: житель Муравленко украл корзину цветов с памятника ветеранам Великой Отечественной войны

3 Июль 2020 2020-07-03T17:44:53+03:00

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Фото из группы "Муравленко" "ВКонтакте"

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Два местных жителя Муравленко отчаянно погуляли в сквере Победы. Мужчины украли корзину цветов, которая стояла у памятника «Всем убиенным от благодарных живых».

Заявление о пропаже цветов и осквернении памятника ветеранам Великой Отечественной войны поступило в дежурную часть полиции 1 июля. Виновники инцидента были найдены. Ими оказались мужчины 1975 и 1982 года рождения. Они крепко выпили, ходили по скверу, сорвали георгиевскую ленту с памятника, а цветы украли, чтобы подарить девушке. Полиция проводит проверку, выясняют подробности. В соцсетях местные жители уже «осудили» вандализм земляков.

– Две детины 45 и 38-летние решили развлечься у памятника «Всем убиенным от благодарных живых». Это выходит из рамок приличия. Вот чему они могут научить своих детей и внуков? – осуждают ямальцы.

ИСТОЧНИК KP.RU