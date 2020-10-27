«Бросали снежки»: школьницы из Салехарда потушили вечный огонь Фото: pixabay.com

На Ямале участились случаи антиобщественных деяний, совершаемых детьми на площадях, где горит Вечный огонь.

Так, в Новом Уренгое была организована проверка информации о группе несовершеннолетних, которые сжигала в Вечном огне возложенные к нему цветы. В целях предотвращения подобных ситуаций, местная администрация приняла решение оборудовать площадь камерами видеонаблюдения, установка которых планируется не позднее 1 ноября.

Кроме того, в Салехарде выявлены две 9-летние школьницы, которые потушили Вечный огонь снежками. С нарушительницами и их родителями проведена профилактическая работа, собранные материалы будут обсуждаться на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ямальская прокуратура призывает родителей следить за поведением своих детей, а также провести с ними беседы о важности и значимости символов памяти погибшим.

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