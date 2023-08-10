В Салехарде восстановят образы военной техники, установленные в Парке Победы

Фото: администрация Салехарда

В салехардском Парке Победы восстановят образцы военной техники - всего 19 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сначала подрядчик снимет с техники старое покрытие, заметит отчистит ее от ржавчины и заново покрасит. Завершить работы планируется до конца сентября.

Отметим, что в прошлом году в парке уже проводились аналогичные работы, но подрядчик оказался безответственным и выполнил задачу некачественно. Контракт пришлось расторгнуть без оплаты.

- Парк Победы - наша гордость, память о великих подвигах предков. Наша святая обязанность - поддерживать его достойный вид, - подчеркнули в мэрии.

Кстати, до конца 2023 года в Парке Победы установят памятник Героям СВО «Прошедшим и не вернувшимся. Славным воинам России».