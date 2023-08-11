Георгиевская лента из цветов и яшмы появится на Пантеоне Победы в Салехарде

Фото: администрация Салехарда
В салехардском парке Победы завершаются работы по декорированию цветников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как и планировалось, на Пантеон привезли еще 20 тонн яшмы. Итого - 40 тонн декоративного камня уложили в парковые клумбы.
- Такой подход реализуется в нашем городе впервые. Задумка заключается в том, чтобы сформировать из цветов и яшмы рисунок в цветах георгиевской ленты - символа Победы, - прокомментировали в мэрии.
Напоминаем, что также в парке восстановят образцы военной техники - всего 19 единиц. Сначала подрядчик снимет старое покрытие, заметит отчистит машины от ржавчины и заново покрасит.
Кстати, до конца 2023 года в парке Победы установят памятник Героям СВО «Прошедшим и не вернувшимся. Славным воинам России».