Георгиевская лента из цветов и яшмы появится на Пантеоне Победы в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

В салехардском парке Победы завершаются работы по декорированию цветников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как и планировалось, на Пантеон привезли еще 20 тонн яшмы. Итого - 40 тонн декоративного камня уложили в парковые клумбы.

- Такой подход реализуется в нашем городе впервые. Задумка заключается в том, чтобы сформировать из цветов и яшмы рисунок в цветах георгиевской ленты - символа Победы, - прокомментировали в мэрии.

Напоминаем, что также в парке восстановят образцы военной техники - всего 19 единиц. Сначала подрядчик снимет старое покрытие, заметит отчистит машины от ржавчины и заново покрасит.

Кстати, до конца 2023 года в парке Победы установят памятник Героям СВО «Прошедшим и не вернувшимся. Славным воинам России».