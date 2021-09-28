Жители Лабытнанги мучаются из-за невыносимого запаха гари от свалки бытовых отходов

Фото: МЧС России по ЯНАО.

Жители Лабытнанги мучаются из-за невыносимого запаха гари, окутавшего город. Чтобы придать ситуацию огласке, один из горожан решил выложить пост в соцсети, пытаясь разобраться в ситуации.

- В городе дышать не чем! Что опять горит? Свалка? Почему люди должны это терпеть, дышать таким воздухом, объясните? - написал разъяренный северянин.

В комментариях горожане полностью поддержали земляка, подтвердив факт задымления.

- Это ужас! Окна не открыть, вонь такая стоит, что аж тошнит. Утром вышли с ребенком из подъезда в сад, чуть не задохнулись, - сообщила Джанет.

- Действительно, дышать нечем. Ужас, какая вонь стоит, - написала Яна.

Также лабытнангцы предположили, что запах исходит от свалки бытовых отходов. Первый раз она горела в конце августа - начале сентября. Тогда на борьбу с огнем потребовалось две недели, а в тушении участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС.

Вот и на этот раз опасения горожан подтвердились - свалка вспыхнула вновь. Эту информацию подтвердили и в городской администрации.

- Причиной задымления является остаточное тление после возгорания временного места размещения бытовых отходов. Работы ведутся. Ситуация под контролем, открытого горения нет, принимаются все меры, чтобы тление мусора прекратить, - рассказали в ведомстве.