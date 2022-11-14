«Сидели без еды и воды»: в Ноябрьске пять кошек и собака неделю жили в лесу на месте сгоревшего дома

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь», г. Ноябрьск.

«Мы в ответе за тех, кого приручили», - это известная цитата из философской повести Антуана де Сент-Экзюпери, известная практически каждому. И хоть изначально выражение касалось розы Маленького принца, сейчас его употребляют по отношению к домашним животным и их хозяевам, которые возложили на себя ответственность, взяв питомца.

К сожалению, известны множество случаев, когда люди предают любящих их животных, совершенно не испытывая угрызений совести. Было такое и на Ямале. Например, в Надыме нерадивый хозяин выбросил собаку из машины прямо на дорогу и уехал, в Губкинском собака год ждала бросивших ее хозяев на развалинах дома, пока к делу не подключились волонтеры, а сколько котят и щенков выбрасывают в мусорные баки... бесконечное множество.

А в минувшие выходные стало известно об еще одном происшествии с участием четвероногих: несколько кошек и собака неделю жили в лесу без еды и воды на обугленных деревяшках. Раньше животные проживали в избушке вместе с мужчиной, но недавно дом сгорел, а горе-хозяин просто ушел, оставив четвероногих на верную погибель.

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь». Место пожара.

Поднял тревогу местный житель Илья. Узнав о случившемся, он прошел почти 2 километр по сугробам, чтобы удостовериться, есть ли на месте сгоревшей избы животные. Увидев отощавших питомцев, парень тут же обратился за помощью к волонтерам, а те, в свою очередь, развернули настоящую спасательную операцию.

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь». Место пожара.

- Мы отправились в лес, так как поступила информация, что на развалинах сгоревшего дома, в котором нашел прибежище человек без определенного места жительства, остались кошки. Мы забрали их, привезли в город, теперь ищем для них новый дом или передержку, - рассказала волонтер городского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь».

Фото: фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь». Кошки спасаются от мороза.

По словам зоозащитников, без еды и тепла у животных просто не было шансов выжить, но сейчас у них появилась возможность обрести любящую семью.

В данный момент для животных ищут новый дом. Одну кошку уже удалость пристроить, три другие находятся на передержке. Но больше всего в помощи нуждается собака: пока ей не смогли найти даже временный дом.

Желающие приютить животных могут лично обратиться в приют.